Більше тисячі випадків коронавірусу зареєстрували в обласному лабораторному центрі за десять днів. Понад чотириста хворих виявили у Тернополі.

За словами епідеміологів, показник захворюваності після Різдвяних свят почав зростати.

На Тернопільщині щодоби виявляють в середньому сто випадків захворювання на COVID-19, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це дещо менше, ніж в грудні. Втім, за її словами, нині почастішали важкі випадки.

«За 10 днів цього року зареєстровано більше тисячі випадків COVID-19. Це 91,2 випадки на сто тисяч населення. В місті Тернополі – 361 випадок, це 162,6 випадків на сто тисяч населення, що становить 38,2% в загальній структурі, третина випадків зафіксовано серед жителів міста Тернополя. Лише за останній тиждень зареєстровано 804 випадки захворювання, щоденна кількість випадків коливається від 52 до 163. Середня кількість за день в межах ста випадків».

Минулої доби в області діагностували 126 хворих на коронавірус. Було проведено 824 дослідження методом ПЛР. Не зафіксували жодного летального випадку.