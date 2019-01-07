Після свят на Тернопільщині передбачають сильні морози

07/01/2019 Розмір тексту:

Після Різдва у більшості регіонів Україні похолоднішає, – попереджають метеорологи. Аналогічні тенденції спостерігатимуться і на Тернопільщині. У регіоні нічні стовпчики термометрів знижуватимуться понад 10 градусів морозу, вдень також спостерігатиметься мінусова температура повітря.

Замість снігопадів на Тернопільщину йдуть сильні морози, – попереджають метеорологи. Місцями температурні показники знижуватимуться до 10 – 15 градусів морозу.

Як повідомили в Укргідрометеоцентрі, до середини січня спостерігатиметься тенденція щодо зниження температурних показників.

«7 та 8 січня передбачається переважно морозяна погода. Температура повітря вночі коливатиметься від -6 до -12 градусів, у денну пору -3 -8 градусів. На Різдво, 7 січня спостерігатимуться незначні снігопади. З 8-го січня поступово знижуватимуться температурні показники: вночі до -8 -15 градусів, вдень до -5 -11 градусів. Місцями можливі сильні вітри, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця».

За попередніми прогнозами метеорологів, січень на Тернопільщині буде холодним. Однак вже з середини цього місця очікується послаблення морозів і зменшення кількості опадів.

Софія Романська