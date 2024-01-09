На Борщівщині чоловік після сварки підпалив господарську будівлю співмешканки.

Про підпал літньої кухні на лінію “102” повідомила жителька села Іване-Пусте. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та пожежники.

За словами заявниці, під час суперечок співмешканець завжди погрожував підпалом, але вона ці слова серйозно не сприймала. Проте 8 січня після чергової сварки побачила, що з горища літньої кухні йде дим.

Рятувальники приїхали вчасно та ліквідували пожежу. У ході перевірки з’ясувалося, що співмешканець на горищі підпалив солому і як наслідок – спалахнула пожежа на площі 80 метрів квадратних.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Він уже неодноразово потрапляв у поле зору працівників поліції та відбував покарання в місцях позбавлення волі за грабунки та викрадення авто.

У підпалі він зізнався. Чоловікові оголосили підозру згідно із частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ, а це – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.