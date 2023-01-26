Тарас Радь здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції. Змагання проходили в місті Естерсунд, у них беруть участь представники 19 країн світу.

Команду України представляє 24 спортсмени з інвалідністю. У складі Національної паралімпійської збірної команди України серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору змагаються двоє юнаків з Тернопільщини. Це тернополянин, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та заслужений майстер спорту України біатлону Тарас Радь і представник Тернопільського центру та дитячо-юнацької спортивної школи “Інваспорт” Володимир Черниш із міста Копичинці Чортківського району.

Як розповів тренер спортсменів, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Віктор Федорчак, обидва юнаки виступають у класі LW 10-12 (сидячі). 24 січня, у третій день турніру, Тарас Радь, виступаючи у лижних перегонах спринт, виборов срібну нагороду. А наступного змагального дня, 25 січня у біатлоні на дистанції 10 км Тарас Радь виборов золоту нагороду. Володимир Черниш у цій дисципліні посів 12 місце.