Жителів Тернопільщини попереджають про ще одну загрозу.

Через значні опади і танення снігу може різко підвищитися рівень води у річках. А також ускладнюватиме ситуацію утворення шуги на водоймах – крихких льодових брил.

Стихія і далі лютуватиме у західному регіоні. Як повідомили у ДСНС області, протягом доби можливі хуртовини та сильні вітри. А температурні показники зберігатимуть чітку тенденцію до зниження. «У зв’язку із значним зниженням температури повітря, 15 – 17 лютого на відкритих ділянках річок басейну Дністра очiкується інтенсивне утворення шуги, встановлення льодоставу, при цьому місцями можливе формування зажорiв льоду з різким коливанням рівнів води».

Комунальні служби в області працюють на межі. Відтак жителів краю просять по можливості не покидати своїх домівок. Оскільки ситуація на автошляхах є небезпечною.