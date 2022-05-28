У поштових відділеннях Тернополя відновили продаж марок “Русскій воєнний корабль … всьо!”. Вчора на Тернопільщину для продажу прийшли 22 тисячі марок.

Про це Суспільному розповіла директорка Тернопільської дирекції “Укрпошти” Любов Гринчишин. За її словами, це 12 тисяч – для відправлення по Україні та 10 тисяч марок з міжнародним номіналом.

Біля центрального відділення на вулиці Чорновола зранку – черга. Щоб не було скупчення у відділенні, люди сформували список і стоять на вулиці. Купити марки тут вдалося Ользі Яворській. Жінка каже, що їх придбала для сина та доньки:

“Дочка зателефонувала і попросила для історії купити марку. Я минулого разу не придбала, сьогодні знову прийшла”.

Ольга Яворська розповіла, дивлячись на марки із зображенням бійця з острова Зміїний, співпереживає матерям українських захисників:

“Я кожен день молюся за солдатів. Це біль матерів, це не можна передати, що матері зараз відчувають. Це материнський біль за своїх синів, які зараз воюють”.

Директорка Тернопільської дирекції “Укрпошти” Любов Гринчишин каже, відтепер інформацію про те, скільки марок привезли на відділення, можна подивитися на сайті “Укрпошти”:

“Минулого разу в нас були зауваження від споживачів, що не було прозорості і достатньої інформативності в кількості марок, які продаються саме на тому чи на іншому відділенні. Ми врахували це, тому інформацію про розподіл між відділеннями направили в Київ, зараз на сайті “Укрпошти” є вся інформація про кількість марок, які поступили в мережу. Заходжу на Тернопільську область, відкриваю відділення на Чорновола, 1, це в якому ми зараз тут розміщені, і бачу, що на цьому відділенні передано в мережу – 3 129 марок”, – каже Гринчишин.

Любов Гринчишин каже, якщо 23 травня марки продавали у 45-ти відділеннях, то сьогодні їх відправили в понад 60. Це не лише міста, а й селища міського типу.

“Час початку продажі марок залежить від того, наскільки встигла наша логістика доправити. Можливо в деякі невеликі відділення продаж почнеться сьогодні з обіду. Якщо складеться така ситуація, що марки сьогодні не встигли доїхати до якогось відділення, реалізація буде перенесена на завтра”, – каже Гринчишин.

Біля відділення на вулиці Миру у черзі менше 10 людей. Прийшов придбати марки тернополянин Марк.

“В черзі стою недовго, десь близько 30 хвилин. Намагався купляти вище “Маяка” на Мазепи, 3. Також на вулиці Острозького купив марки, черги не було взагалі”, – каже Марк.

На цьому поштовому відділенні сьогодні отримали 483 марки і до обіду майже всі продали.

Тут купив марки Валерій. Чоловік розповідає, що 23 травня купити їх не вдалося, тому прийшов сьогодні:

“Купую для себе, не буду їх ні продавати. Зроблю рамочки для них. Для мене вони означають дуже багато. Це є символ нашої майбутньої перемоги”.

Нагадаємо, поштову марку “Русскій воєнний корабль – всьо!” в Тернополі погасили 23 травня , тоді й почали продавати перші надруковані марки. Це – продовження серії про російський крейсер Москва, який потопили українські Збройні сили. Автором нової марки, як і попередньої, є художник Борис Грох. Випустили її з двома номіналами – внутрішнім та міжнародним. Загальний тираж по Україні – 5 мільйонів примірників. У порштових відділеннях марки продають в три етапи. Перший відбувся 23 травня. Сьогодні – другий етап і останній – 3 червня. Також марки можна купити онлайн.