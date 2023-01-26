Вночі та зранку 26 січня ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено”, – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що найбільші проблеми з енергоживленням на півдні України, в тому числі й в Одеській області

“По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень.

Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання”, – долали в “Укренерго”.