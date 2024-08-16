У селі Доброводи, що на Тернопільщині, де вчора військовий відкрив вогонь по цивільних, люди зібралися на мітинг.

Як повідомляють Тернополяни, на зборах були присутні голова громади, священник, військовий командир, волонтери та жителі села. Люди просили забрати військових з села.

Місцеві мешканці не розуміють, чому чоловік відкрив вогонь по цивільних.

“Він ніколи не пив, займався спортом з хлопцями на стадіоні, святив в церкві кошик на Спаса, він зі всіма вітався, що могло таке статися, не зрозуміло, – відзначив місцевий волонтер. – Можливо те, що на дитячих батутах, які привезли у село на свято були намальовані російські дитячі персонажі “Маша і ведмідь”, чи то, що дітей безкоштовно не пускали на ті батути, я не розумію”.

Заспокоювати селян взялися і голова громади, і військовий командир, а також місцевий священник, але люди хочуть, щоб військові виїхали з села, бо переживають за свої життя і життя своїх дітей.

“Дитина цілий день сидить в куточку і труситься, і їсти не хоче”, – каже місцевий житель.

Чому військовий серед білого дня ходив по селу з автоматом – незрозуміло, адже, за словами командира, зброю видають черговому тільки на ніч.

Детальніше – у відео “20 хвилин Тернопіль“.