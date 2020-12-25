Після Різдвяних свят на Тернопільщині прогнозують ріст захворюваності на COVID-19

Попередньої доби на Тернопільщині виявили 234 хворих на COVID-19. За інформацією обласного лабораторного центру, це на 74 випадки більше, ніж попередньої доби. Відтак ближче до кінця тижня ситуація із захворюваністю в області ускладнюється.

За прогнозами епідеміологів, негативні тенденції зберігатимуться і протягом Різдвяно-Новорічного періоду.

У грудні рівень захворюваності на COVID-19 в області дещо знизився, – розповідає начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Тенденцію пов’язують із зростанням рівня колективного імунітету, який наразі становить щонайменше 31%. Втім, розслаблятися рано, – попереджає ВООЗ. Наприкінці січня прогнозують нову хвилю COVID-19.

«Ми готуємося до ймовірного збільшення кількості хворих. У разі такої ситуації ми маємо бути готовими надати необхідну допомогу. Маємо у резерві близько тисячі ліжкомісць, також готуємо польові госпіталі. Проте тут є проблема, що стосується підведення кисню, а також кадрове питання теж стоїть перед нами, ми шукаємо фахівців», – зазначила Ольга Яромленко.

Додамо, наразі заповненість ліжкомісць хворими на COVID-19 в лікувальних закладах області становить 30%. Учора відкрили новий корпус на 105 місць в університетській лікарні.