«Зимові канікули заради безпеки» запланував Уряд з 8 по 24 січня. У цей період діятимуть посиленні карантинні обмеження.

Таке рішення ухвалив Уряд за результатами трьох тижнів обговорень з представниками бізнесу, з місцевою владою, епідеміологами. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, посиленні карантинні обмеження вводять, щоб попередити швидке поширення COVID-19 та не допустити перевантаження хворими медичної системи.

«Зимові канікули заради безпеки» запроваджуються для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити зокрема і після новорічних свят. Посилені карантинні обмеження будуть запроваджуватися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят».

«Зимові канікули безпеки» передбачають заборону роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень на виніс. Також під забороною робота кінотеатрів, театрів; фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів; торговельно-розважальних центрів, будь-яких розважальних, спортивних чи культурних масових заходів. Будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, крім дитячих садочків.

Щодо громадського транспорту, то його робота залишається дозволеною. Втім, і водіям, і пасажирам необхідно дотримуватися вимог помаранчевої зони. Також дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, банкам, готелям.