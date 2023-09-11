10 вересня близько третьої години до чергової частини Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Микулинецькій в обласному центрі – масштабна пожежа. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, вогонь охопив будівлю цеху з виробництва пінопласту. Загальна проща приміщення – 13 000 метрів квадратних, які були заповнені теплоізоляційним матеріалом, площа займання – орієнтовно 9 000 метрів квадратних. Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Поліцейські перевіряють всі можливі причини загоряння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та завдало майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Слідчі звертаються до жителів міста, якщо ви стали очевидцем пожежі, або маєте інформацію щодо даної події, звертайтеся на лінію 102.