Після пірнання в ополонку на Водохреще двоє мешканців області ледь не віддали Богу душу

19 січня на свято Водохреща чимало людей занурювалися у крижану воду. Є й такі, яким це не пішло на користь.

Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус, передає Погляд.

Так, о 10. 40 бригада швидкої виїжджала у с. Велика Березовиця, до джерела біля каплички. 30-річна пацієнтка, після пірнання в крижану воду, стала погано почуватися й втратила свідомість… До приїзду швидкої жінка опритомніла, її напоїли гарячим чаєм. Як з’ясувалося, пацієнтка страждає на синдром Рейно – гіперспазм судин при контакті з холодом. Тобто після такої крижаної купелі жінка могла й не вижити… Із діагнозом загальне переохолодження, синдром Рейно, артеріальна гіпертензія пацієнтку, після надання оперативної медичної допомоги, залишено на місці події, на родичів.

Схожа пригода трапилася 19 січня у с. Лошнів Теребовлянського району, куди о 17.45 виїжджала районна бригада швидкої допомоги. 22-річного чоловіка, після купання у ставі, почало судомити… Після оперативного надання медичної допомоги пацієнта, з діагнозом загальне переохолодження, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.