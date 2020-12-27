Після новорічної ночі влаштують “Забіг тих, хто вижив”

Тернопільські бігуни готуються до новорічного забігу, який відбудеться в обласному центрі 1 січня о півдні. Тернополяни стартуватимуть на Театральному майдані.

Тернопільські легкоатлети завершили біговий сезон-2020. Упродовж року в рамках руху “Рандей” відбулося 208 тренувань. 1 січня стартує новий сезон, розпочнуть який після Новорічної ночі.

“Традиційно 1 січня ми проводимо “Забіг Виживших”, цього року це буде, ще більше актуальний забіг! Думаю зовсім скоро вже буде відкрита реєстрація. Минулого року переможець отримав, ящик пива. Думаю цьогоріч продовжимо цю традицію”, – зазначив співорганізатор забігу Тарас Ковальчук.

Долучитися до “Забігу виживших” можуть всі охочі. Втім, про свою участь необхідно повідомити організаторам завчасно. У Тернополі за цей забіг відповідає відомий легкоатлет Роман Задорожній. Також напередодні забігу організують спеціальні тренування.