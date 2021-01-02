Після новорічної ночі у Тернополі влаштували забіг для тих, хто вижив

“Забіг виживших” організували у Тернополі після Новорічної ночі. У дійстві взяли участь 99 бігунів. Вони долали двокілометрову дистанцію міськими вулицями та набережною ставу.

Забіг для тих, хто “вижив” після святкування Нового року організовують у Тернополі третій рік поспіль, – розповів ініціатор заходу Тарас Ковальчук. Переможцеві вручають ящик пива.

“Сьогодні 99 виживших взяли участь у першому забігу 2021 року! Традиційно змагалися за перше місце, приз — ящик пива. Було дуже круто і дуже атмосферно! Цього року бігло дуже багато молоді. Наступний забіг виживших вже відбудеться 1 січня 2022”.

Бігуни стартували на Театральному майдані, далі рухалися до готелю “Тернопіль”, набережною, а біля монументу Степану Бандері повернулися до драмтеатру. Переможець подолав визначну дистанцію за п’ять хвилин.