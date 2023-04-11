Після невеликого похолодання на Тернопільщину прийде майже літнє тепло

У середу на Тернопільщині дещо похолоднішає. Погоду в регіоні зумовлюватиме вплив атмосферних фронтів циклону, що зміщується з Чорного моря. Місцями пройдуть невеликі дощі, температурні показники знизяться.

Прохолодна погода протримається лише один день. Далі передбачають потепління. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься вночі 3 – 8º тепла, вдень 8 – 13º тепла.

«У середу в Україні похолоднішає. Денна температура повітря становитиме скромні +9+13 градусів. До похолодання 12-го квітня приєднаються дощі. Потепління слід очікувати 13-14 квітня. У четвер-п’ятницю погода порадує у західному регіоні», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня дивуватиме мінливістю. Втім, наприкінці тижня синоптики обіцяють справжню весну. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть 19 тепла.