Після нестерпної спеки Тернопільщину заливає дощами: коли припиняться опади?

На Тернопільщині через дощі та грози очікується підйом води у Дністрі.

Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Як наслідок можливі підтоплення сільськогосподарських угідь та формування значного місцевого стоку. Відтак у регіоні оголосили штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, у краї зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Далі спостерігатимуться значні дощі та грози. Температура повітря вночі 13-15 тепла, вдень 22 – 25 градусів тепла.

«Грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої території. Температура повітря на Заході становитиме +22. Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, подумайте, як і на чому краще їхати у справах», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, після середи стабілізується метеорологічна ситуація. Втім, температурні показники до кінця тижня залишатимуться на комфортному рівні.