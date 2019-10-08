Вночі температура повітря на Тернопільщині знизиться до п’яти градусів морозу, – попереджають в обласному гідрометеоцентрі.

Холодна погода зберігатиметься упродовж тижня. А вже наступними вихідними у західному регіоні суттєво потеплішає.

8-го жовтня в Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Нічні температурні показники коливатимуться від нуля до чотирьох градусів морозу; денні – на рівні 7 – 12 градусів тепла.

«Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня температурні показники підвищуватимуться. А ось у неділю будемо радіти сонцю та теплу. Вихідні в Україні будуть сонячними та теплими. Протягом дня передбачається +15 +22 градуси».

Отже, найближчі прогнози метеорологів невтішні. Доведеться терпіти холоди. Втім, уже наприкінці тижня можливе повернення двадцятиградусного тепла.

Софія Романська