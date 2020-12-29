Після ковіду переніс операцію на серці: збирають кошти на лікування “народного” декана

Усіх небайдужих просять долучитися до збору коштів на лікування колишнього декана філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету, викладача та доцента Володимира Буди.

Як повідомляють на офіційній сторінці ТНПУ у фейсбуці, викладач переніс складну операцію на серці. Про це пише Терміново.

“Факультет філології і журналістики звертається з проханням матеріально підтримати доцента кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Буду Володимира Андрійовича, який працює в університеті з 1987 року ( у період з 1991 р. до 2004 р. – декан філологічного факультету), у зв’язку з перенесеною складною операцією на серце”, — йдеться в дописі ТНПУ.

Кошти можна перерахувати на банківську картку на його ім‘я 4149499133888329

“Випускники, студенти, викладачі університету та всі небайдужі також оголосили у соціальних мережах збір коштів для лікування Володимира Андрійовича. Сотні теплих відгуків, слів підтримки та побажань швидкого одужання від випускників, студентів та колег! Володимире Андрійовичу, тримайтеся! Вся університетська спільнота з вами!” — пишуть на сторінці вишу.

Як уточнив у фейсбуці відомий літературознавець та критик Ростислав Семків, який свого свого часу закінчив філологічний факультет ТНПУ, ускладнення на серце Володимиру Буді дав перенесений ковід.