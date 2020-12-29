Усіх небайдужих просять долучитися до збору коштів на лікування колишнього декана філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету, викладача та доцента Володимира Буди.
Як повідомляють на офіційній сторінці ТНПУ у фейсбуці, викладач переніс складну операцію на серці. Про це пише Терміново.
“Факультет філології і журналістики звертається з проханням матеріально підтримати доцента кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Буду Володимира Андрійовича, який працює в університеті з 1987 року ( у період з 1991 р. до 2004 р. – декан філологічного факультету), у зв’язку з перенесеною складною операцією на серце”, — йдеться в дописі ТНПУ.
Кошти можна перерахувати на банківську картку на його ім‘я 4149499133888329
“Випускники, студенти, викладачі університету та всі небайдужі також оголосили у соціальних мережах збір коштів для лікування Володимира Андрійовича. Сотні теплих відгуків, слів підтримки та побажань швидкого одужання від випускників, студентів та колег! Володимире Андрійовичу, тримайтеся! Вся університетська спільнота з вами!” — пишуть на сторінці вишу.
Як уточнив у фейсбуці відомий літературознавець та критик Ростислав Семків, який свого свого часу закінчив філологічний факультет ТНПУ, ускладнення на серце Володимиру Буді дав перенесений ковід.
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