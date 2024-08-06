Цими днями на Тернопільщині дощитиме. За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень підвищуватиметься до 24-26 тепла. Втім, наступного тижня до регіону знову повернеться тридцятиградусна спека.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом цього тижня в області зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер північно-західний 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 22 – 27° тепла. Температура вночі по місту Тернополю 13 – 15° тепла, вдень 24 – 26° тепла. В умовах туману видимість погіршуватиметься до 600 – 1000 м.

«Цими днями буде комфортною температура повітря. Переважно очікується на заході +20+25 градусів. Дощі також пройдуть у західних областях, навіть ймовірні сильні зливи», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: наступного тижня слід готуватися до сильної спеки.

Софія Романська