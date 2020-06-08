Літній туристичний сезон-2020 розпочинають на Тернопільщині. Комісія з облдержадміністрації проінспектувала об’єкти туризму, які готуються приймати гостей з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних правил.

З десятого червня на Тернопільщині відкривають бази відпочинку. Готові приймати відвідувачів більшість закладів туристичної інфраструктури краю.

“Дотепер через обмеження карантину туристична галузь не могла працювати. Проте нині Тернопільська область має можливість розпочинати туристичний сезон. Ми маємо популярні природні об’єкти, у яких можна вільно перебувати. Також у нас є відомі архітектурні об’єкти, де можна цікаво, корисно і безпечно перебувати. Зокрема, серед наших родзинок — Дністровський каньйон. На відпочинок приїжджають туристи з різних регіонів України. Тож ми маємо високі шанси, щоб туристи приїжджали до нас уже цього літа. Що важливо, це недорогий відпочинок. Люди можуть приїжджати на кілька днів, вони можуть проживати у наметах, харчуватися з вогнища, або в наших закладах, які не є дорогими. Платоспроможність людей зараз трохи знизилася. А внутрішній туризм можна зробити дешевшим. На будь-який гаманець можна знайти варіант відпочинку. Останнім часом активізувалися екскурсоводи, вони почали пропонувати свої програми. Також ми запрошуємо туристів приїжджати до нашого краю”, – розповідає начальник управління розвитку туризму області Ростислав Яцків.

Зазвичай, туристичний сезон на Тернопільщині розпочинався у травні. Останній місяць весни збирав чи ненайбільше туристів. Через карантин заклади туризму зазнали значних втрат. Цього року вони не розраховують на іноземців, а запрошують жителів різних регіонів України. Серед пропозицій — активний і пасивний відпочинок бюджетних варіантів.

Софія Романська