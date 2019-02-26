Після ГРВІ на Тернопільщині загадково померла дитина

26/02/2019 Розмір тексту:

На виклик про дитину без свідомості виїхала бригада швидкої допомоги. По телефону батько повідомив, що його дев’ятирічний син втратив свідомість і ні на що не реагує.

На момент приїзду медиків хлопчика серце ще працювало, але врятувати життя малолітній дитині не вдалося. Про смерть жителя Тернопільського району лікарі повідомили на лінію “102”.

За попередньою інформацією, школяр у лютому перехворів на ГРВІ, а останніх два дні скаржився на головні болі. В день нещастя хлопчик швидше повернувся додому зі школи. Пообідавши ліг відпочити. В якийсь момент до кімнати зайшов ще один син і помітив, що його брат втрачає свідомість.

Батько намагався привести дитину до свідомості, паралельно викликавши швидку. Та не вдалося.

Як повідомляють у поліції, встановить причини смерті судово-медична експертиза. Триває слідство.