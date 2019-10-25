Хуліганство та погрозу вбивством слідчі Збаразького відділення поліції інкримінують 28-річному жителю району. На сільському стадіоні зловмисник влаштував стрільбу з малокаліберного пістолета, зчинивши переполох серед людей.

Подія трапилася всередині вересня на стадіоні в одному з сіл району, повідомляють у поліції. Після футбольного матчу люди ще не розійшлися, як на поле вийшов озброєний односельчанин. Зловмисник тримав у руках пістолет, розмахував ним, стріляв у повітря. Обеззброїли молодика самі селяни і передали зловмисника поліцейським. За фактом хуліганства було розпочато кримінальне провадження.

– Під час досудового розслідування було встановлено, що зловмисник погрожував пістолетом двом неповнолітнім односельцям. Зі слів потерпілих, молодик направляв зброю у їх бік та приставляв до голови, – розповів начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк. – Такі дії підозрюваного кваліфіковані як погроза вбивством.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці з’ясували, що пістолет зловмисник придбав через Інтернет, адже, згідно законодавства, малокаліберна зброя є у вільному доступі і не потребує реєстрації. Револьвер «SAFARI», вилучений у зловмисника, не є вогнепальною зброєю, призначений для пострілів набоями калібру чотири міліметри і використовується для розважальної та тренувальної стрільби. Але у руках нетверезого зловмисника ця річ стала причиною кримінальної відповідальності.