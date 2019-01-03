Після двох вибухів гранат жителів Тернопільщини просять добровільно здати зброю та боєприпаси

03/01/2019 Розмір тексту:

Після двох нещасних випадків, пов’язаних із вибухом гранат, на Тернопільщині вирішили провести місячник добровільної здачі зброї. Від сьогодні жителі краю можуть відмовитися від необлікованої зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, за добу на Тернопільщині вибухнули дві гранати. Учора трагедія сталася на вулиці Макаренка в обласному центрі, внаслідок вибуху гранати один чоловік загинув, двох госпіталізували. А сьогодні знову від вибуху гранати постраждали люди у Підволочиському районі. П’ятеро осіб віком від 15-ти до 22-ох років опинилися на лікарняних ліжках.

Як повідомив на брифінгу начальник ГУ НП в області Олександр Богомол, в усіх потерпілих внаслідок вибуху гранат травми різного ступеня тяжкості, зокрема травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рани різних частин тіла. Наразі поліція виясняє походження гранат, а також розслідує подробиці нещасних випадків.

Щоб вберегти краян від аналогічних випадків, на Тернопільщині вирішили запровадити місячник добровільної здачі зброї. Про це оголосив сьогодні на брифінгу начальник ГУ НП в області Олександр Богомол.

«В області розпочинається місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів. Звертаюся до жителів області, хто має зброю чи боєприпаси, прохання повідомити про це. Адже це ваша безпека та безпека інших людей. Звертаюся насамперед до учасників АТО, які повернулися із зони бойових дій і могли привезти із собою зброю чи боєприпаси. Ми готові прийняти їх у вас, задокументувати факти, щоб наші люди були у безпеці».

Паралельно правоохоронці проводитимуть розшукову діяльність зброї та боєприпасів. Відтак жителям краю радять добровільно відмовитися від цих небезпечних засобів.

Софія Романська

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