Погоду на Тернопільщині цими днями зумовлює циклон. Він приніс дощі до західного регіону, а після опадів у краї очікується відчутне похолодання.

На Тернопільщині оголосили штормове попередження через сильні дощі, також дошкулятиме штормовий вітер.

“У понеділок в Україні найхолодніше буде в західних областях, протягом дня очікується +9 +13 градусів. Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів завтра буде значно менше — невеликі та помірні дощі пройдуть на заході, можливі тумани, серпанки — видимість знижена, вологість підвищена. Сильний південно-західний вітер очікується завтра у західних областях, пориви до 15-20 метрів за секунду”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою. Залишатиметься високою ймовірність дощів, спостерігатиметься підвищений рівень вологості, температурні показники зберігатимуть тенденції до зниження. Однак теплі дні у вересні ще можливі, адже попереду — бабине літо.