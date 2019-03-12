Після аварії на Тернопільщині жінка-водій втратила пам’ять. ФОТО

12/03/2019 Розмір тексту:

На Зборівщині “лоб в лоб” зіткнулося два автомобіля. Аварія трапилася 11 березня близько 14:00 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля ВАЗ-2110 (житель Хмельницької області) не переконався у безпечному маневрі обгону та виїхав на смугу зустрічного руху. В цей момент трасою рухався автомобіль Toyota, яким кермувала жителька Львова. Уникнути зіткнення не вдалося.

В результаті удару в реанімаційне відділення потрапили обидва водія. У кермувальника ВАЗу закрита черепно-мозкова травма, струс, забій грудної клітки та відкритий перелом гомілкової кістки.

У львів’янки – ЗЧМТ, струс, амнезія, перелом носа, травми та різані рани. В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.

