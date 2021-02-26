Пішов з життя професор кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства та багаторічний директор інституту економіки і управління Роман Федорович.

Сумну звістку повідомив у “Фейсбуці” Petro Fedorovych.

“Мій декан, хороший товариш. Дуже щира людина. Земля для вас пухом Романе Володимировичу”, – йдеться у длописі.

Як повідомляють Тернополяни, панахида відбудеться сьогодні о 19:00.

Федорович Роман Володимирович – кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук, професор кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства, директор інституту економіки і управління.

Народився 1 січня 1947 року, с. Брошнів-Осада, Рожнятівського району Івано-Франківської області.

В 1965 році закінчив Брошнівську середню школу, після служби в армії вступив в 1969 році до Київського інституту народного господарства (Тернопільський факультет) і в 1973 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут, за спеціальністю бухгалтерський облік в промисловості.Підготував п’ять кандидатів наук. За його редакцією видано близько 6-ти навчальних посібників.