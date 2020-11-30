В Україні почали діяти зміни до правил дорожнього руху, які Кабінет міністрів затвердив ще 11 листопада. Відповідно до нових правил, пішоходи зобов’язані носити світловідбивальні елементи в темну пору доби.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це зазначено в п.4.4 ПДР України. Стежитимуть за виконанням цього правила поліцейські.

Окрім цього, зміни до правил дорожнього руху дозволяють велосипедистам рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Урядовці переконані, що такі зміни розвивають велосипедну інфраструктуру та зменшують травматизм серед велосипедистів. Це пояснюють тим, що громадський транспорт рухається зі швидкістю в середньому 20 км/год, натомість звичайні автівки – 50 км/год. Велосипедисти можуть тепер не лише рухатися, а й зупинятися на цій смузі.