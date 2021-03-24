Штрафи за порушення правил дорожнього руху зросли в Україні.

Тепер за керування транспортним засобом напідпитку, перевищення швидкості руху, непристебнуті ремені безпеки, втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди, порушення правил велосипедистами та пішоходами доведеться платити значно більше, ніж раніше.

Детальніше про зміни розповів начальник Управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

– За непристебнуті ремені безпеки раніше був штраф 51 гривня, тепер – 510, – каже посадовець. – Коли трапляються ДТП ремені безпеки рятують багато людей від загибелі і травмування. Якщо хтось каже, що в місті мала швидкість і не потрібно ними користуватися, то це не так, не легковажте цим. Штраф за перевищення швидкості руху з 20 до 50 кілометрів із 255 гривень зріс до 340. Якщо водій їде більше 50 кілометрів понад встановлену норму, штраф становитиме 1700 гривень. Внесли зміни щодо державних номерних знаків. Вони мають бути чистими і добре читатися ввечері та вночі. Раніше штраф за це порушення був 160 гривень, зараз – 850. За повторне таке ж порушення – 1700 гривень. Посилено відповідальність за залишення місяця ДТП, як з травмованими, так і без. За статистикою минулого року на Тернопільщині сталося 368 ДТП зі зниклими, майже 92% з них працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розкрили. Тут відповідальність зростає з 255 гривень до 3400 і позбавлення права керування на 1-2 роки, а були громадські роботи і адміністративний арешт 10-15 діб. Водії, які спричинили аварійну ситуацію платитимуть вже не 680 гривень штрафу, а 1445. Для пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці, на червоне світло або вчинив інше порушення, штраф становив 51 гривню, а зараз – 255 гривень. Раніше, якщо пішохід вперше порушував правила дорожнього руху, то його просто попереджали, тепер цього немає, одразу будуть штрафувати. Штраф за порушення правил дорожнього руху велосипедистами, водіями гужового транспорту і погоничами тварин зріс із 85 до 340 гривень. За порушення правил пішоходами або велосипедистами у стані алкогольного сп’яніння штраф становить 680 гривень, а у випадку створення ними аварійної ситуації — 850 гривень.