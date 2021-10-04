Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно водія, що збив пішохода і не надав йому допомоги у м. Тернополі по вул. С. Будного (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України).

Розслідуванням встановлено, що близько 20.00 год 27 січня 2021 року водій автомобіля «ВАЗ-21013», рухаючись по вул. С. Будного, не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, щоб дати дорогу пішоходу, й наїхав на нього передньою лівою частиною автомобіля.

Після вчинення ДТП водій втік з місця пригоди, залишивши потерпілого на дорозі в безпорадному стані з тяжкими тілесними ушкодженнями. Наступного дня він спробував відремонтувати автомобіль, щоб приховати сліди аварії, проте авто знайшли правоохоронці, встановивши особу, причетну до скоєння даного злочину.

А через наїзд «ВАЗа» тіло потерпілого відкинуло на зустрічну смугу для руху, і водій «NISSAN-QASHQAI», був позбавлений технічної можливості, шляхом своєчасного застосування екстреного гальмування, зупинити керований ним транспортний засіб до місця наїзду на лежачого пішохода. Життя чоловіка, що потрапив під колеса двох автівок, врятувати не вдалося.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, повідомляють у пресслужбі відомства.