Кільце біля "Шостого магазину" збільшать, а пішохідний перехід – перенесутьКільце біля "Шостого магазину" збільшать, а перехід – перенесуть. Про це заявили в Управлінні патрульної поліції Тернопільщини. Там подали заяву на реконструкцію кільця, яке знаходиться біля "Шостого магазину" на перехресті вулиць Бродівська-Збаразька. Експерти кажуть: воно має форму еліпса і малий розмір, а через це створює небезпеку для руху. Нове ж кільце має бути більшим, відповідно, перехід хочуть перемістити в бік вулиці Бродівської. За рахунок цього збільшиться об'єм кола.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50