Кільце біля “Шостого магазину” збільшать, а перехід – перенесуть.
Про це заявили в Управлінні патрульної поліції Тернопільщини, повідомляють Т1 Новини.
Там подали заяву на реконструкцію кільця, яке знаходиться біля “Шостого магазину” на перехресті вулиць Бродівська-Збаразька. Експерти кажуть: воно має форму еліпса і малий розмір, а через це створює небезпеку для руху. Нове ж кільце має бути більшим, відповідно, перехід хочуть перемістити в бік вулиці Бродівської. За рахунок цього збільшиться об’єм кола.