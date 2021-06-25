Отримавши повідомлення про зникнення неповнолітніх, співробітники Тернопільського районного управління поліції впродовж двох годин встановили їх місцезнаходження.

До співробітників поліції близько 13-ї години надійшло повідомлення від жительки Тернополя про те, що троє її дітей пішли з дому в невідомому напрямку. За словами жінки, вона відлучилася у справах, а коли повернулася – вхідні двері квартири були замкнуті, а її двоє доньок та син на телефонні дзвінки не відповідали.

На виклик виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству. Поспілкувавшись із заявницею, поліцейські встановили, що разом з її дітьми з дому пішла сусідська дівчинка. Вік розшукуваних – від 8-ми до 14-ти років. Отримавши детальний опис неповнолітніх, правоохоронці розпочали їх пошуки.

Того дня в складі мобільної групи чергували лейтенанти поліції Маріанна Рудніцька та Володимир Кульчицький.

«Не гаючи часу, ми почали обстежувати навколишню територію: двори, дитячі майданчики, паркову зону. Мама дітей пригадала, що напередодні вони разом відпочивали на пляжі біля ставу, тож ми вирушили туди», – розповідає Маріанна Рудніцька.

Майже за дві години пошуків дітей знайшли. Вони купалися у ставку і навіть не підозрювали, що їх розшукують. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками щодо недопущення подібних випадків.

«Ми часто отримуємо повідомлення про зникнення дітей. Це завжди надзвичайна подія і тут на рахунку кожна не те що хвилина – секунда!», – відзначає лейтенант поліції Маріанна Рудніцька.

Поліцейські закликають батьків посилити контроль за дітьми, які залишаються вдома самі: частіше телефонувати їм, цікавитися їх дозвіллям, якщо є можливість – попросіть сусідів та родичів наглядати за ними.