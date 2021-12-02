Пішла з дому і не повернулася: на Тернопільщині зникла матір двох дітей. ФОТО

Про зникнення доньки заявила мати, на котру жінка залишила двох малолітніх дітей.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла заява про зникнення Дейнеги Ольги Олександрівни, 1994 року народження. 30 листопада після обіду жінка вийшла з дому і не повернулася.

Прикмети розшукуваної: зріст 160 см, волосся світле, довге. Була одягнена у пуховик синього кольору, в’язану сіру шапку.

Уважно придивіться до фото, якщо вам відомо про місцезнаходження Ольги Дейнеги, повідомте про це правоохоронців за номером телефону (0352) 27 11 70 або на лінію 102.