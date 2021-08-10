Співробітники Бережанського відділу поліції розшукують 32-річну жительку села Яструбове Купчинецької громади Чайковську Оксану Іванівну.

Про зникнення жінки працівникам поліції повідомили її родичі. З їхніх слів, вона вийшла з дому в ніч на 9 серпня і на зв’язок не виходить.

Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, середньої статури, волосся світле, очі карі. Була одягнена у чорний спортивний костюм та білі кросівки.

Поліцейські звертаються до краян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної або бачили дану особу, телефонуйте у Бережанах (03548) 2-12-45; (096) 65-98-633, (068) 32-04-265 або на лінію 102.