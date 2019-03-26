Тернопільські правоохоронці розшукують 16-річну Анастасію-Діану Пашко.

Дівчинка ще 7 березня вийшла з дому та пішла у невідомому напрямку. До цього часу її місцезнаходження невідоме.

У поліції оприлюднили прикмети розшукуваної. На вигляд дівчинці 18-20 років, зріст 160-165 см, середньої статури, обличчя овальне, очі сіро-голубі, волосся під каре, світло-русявого кольору, родимки над лівою бровою та нижньою губою з правої сторони. Є декілька шрамів завдовжки 3 см на обох руках вище кисті із зовнішнього боку

Була одягнена у темно-синю зимову куртку з капюшоном, чорні чоботи на платформі.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини просять повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (067) 368-22-93.