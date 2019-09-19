161 тисяча домогосподарств на Тернопільщині отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Це не субсидія, вона встановлюється законом і не розраховується, а надається громадянам, які мають на неї право.

Пільги на оплату газу, електроенергії, опалення, квартирної плати та інших комунальних послуг гарантуються: учасникам бойових дій у розмірі 75%, особам з інвалідністю внаслідок війни у розмірі 100%, членам сімей загиблих у розмірі 50%. З жовтня цього року цю пільгу будуть виплачувати не тільки у грошовій формі через банк, а й готівковій – на руки.

– З 1 жовтня запроваджується дві форми виплати пільг, так як і в субсидіях: безготівкова і готівкова, – повідомив Вадим Боярський, директор департаменту соціального захисту ТОДА. – Якщо людина – пільговик отримує пільгу і не звертається до управління соцзахисту, тоді пільга буде відшкодовуватися у грошовій формі через відділення Ощадбанку так, як і субсидія. Ощадбанк буде сплачувати за надану пільгу за громадянина. Формувати реєстри буде місцеве управління соцзахисту і подаватиме їх на Мінсоцполітики. Міністерство оформлятиме відповідну заявку і фінансуватиме Ощадбанк, який він буде сплачувати за надані послуги організаціям, які надають житлово-комунальні послуги. Якщо буде економія по пільгах, то в кінці опалювального періоду буде відкриватися особовий рахунок в Ощадбанку і вся зекономлена пільга буде залишатися в них на особовому рахунку пільговика. Зекономлені кошти після першого червня пільговики зможуть використати на власний розсуд. Щодо готівкової форми, то тим пільговикам, які отримують пільгу на житлово-комунальні послуги і бажають отримувати в цьому опалювальному періоді щомісячно її готівкою на руки, то їм необхідно до 15 жовтня подати заяву в управління соцзахисту за місцем отримання такої пільги. У заяві довільної форми необхідно вказати відділення Ощадбанку на свій вибір або відділення Укрпошти, і поштар буде приносити до домівки грошову пільгу. Якщо до 15 жовтня така заява не надійде, то управління будуть відшкодовувати пільгу у грошовій формі, тобто пільга буде надаватися у будь-якому випадку, але буде йти через Ощадбанк. Якщо виплата пільги буде видаватися на руки, але буде допущена заборгованість за розрахунковий період, тобто за місяць понад 340 гривень, то ця пільга не буде припинятися, як у випадку субсидії, а буде переводитись у безготівкову форму через Ощадбанк. Якщо заборгованість не буде допущена, то людина далі отримуватиме пільгу готівкою на руки щомісячно.

Вадим Боярський зазначив, що пільгу у готівковій формі за житлово-комунальні можна буде отримувати тільки через Ощадбанк.

Ольга Трач

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