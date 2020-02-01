У місті Чортків на Тернопільщині пільговики перепродувати талони на проїзд у громадському транспорті.

Це помітили в міські раді та вирішили запровадити спеціальні електронні картки, повідомляє ternopil.te.ua.

На перевезення пасажирів пільгових категорій у 2019 році з міського бюджету Чорткова витратили 1 млн 557 тисяч гривень.

До серпня 2019 року пільговики щомісяця брали талони на проїзд в управлінні соціального захисту населення у міській раді.

Як повідомили в міській раді райцентру, чимало людей почали перепродувати талони, інші – хитрували та підробляли їх на ксероксах. Кількість пільговиків не збільшувалась, але сума на відшкодування проїзду постійно зростала.

Відтак, щоб побачити, скільки пільговиків користується громадським транспортом та підрахувати, скільки це коштує бюджету міста, з серпня 2019 року в місті працює “Картка чортківчанина”.

Станом на 31 січня 2020 року видано 3258 таких карток, оскільки саме така кількість людей звернулась із заявою про її отримання.