Пік позаду: на Тернопільщині нарешті покращується ситуація з COVID-19

Четвертий тиждень поспіль на Тернопільщині знижується захворюваність на COVID-19.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За прогнозами МОЗ, стабілізація протримається до Новорічно-Різдвяних свят.

На Тернопільщині поменшало інфікованих серед дітей, літніх людей, а також знизилися показники летальності. Позитивні тенденції простежуються загалом по Україні.

«Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині нагадує загальноукраїнську. Вже четвертий тиждень ми фіксуємо зниження показників захворюваності. На 43-тижні цього року ми досягли максимальних показників чергового осінньо-зимового підйому. Якщо не відбудеться змін в геномі вірусів, які зараз переважно циркулюють, то ми прогнозуємо, що ця тенденція до зниження захворюваності і покращення епідситуації буде тривати найближчих півтора-два місяці. Зниження рівня захворюваності також означає зменшення кількості тяжких випадків, зниження летальності. Зокрема, ми маємо покращення ситуації серед дітей, які хворіють, також меншає інфікованих вчителів та медичних працівників. Також стабілізувалася вікова структура. Левова частка хворих – люди активного віку».

Додамо, Тернопільщина перебуває у «жовтій» зоні епіднебезпеки. У разі подальшої стабілізації регіон переведуть до зеленої зони.