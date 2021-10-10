Майже півтисячі хворих на COVID-19 зареєстрували в обласному центрі з контролю хвороб сьогодні на Тернопільщині.

За прогнозами епідеміологів, пік захворюваності можливий у середині листопада. А поки спостерігатиметься складна епідемічна ситуація.

Сьогодні найчастіше хворіють молоді соціально активні люди, – каже епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Втім, летальність спостерігається серед старших мешканців краю із супутніми патологіями.

“Пік ми очікуємо в середині листопада. Якщо цей прогноз справдиться, то нас чекають наступні тижні зростання захворюваності. Ми повідомляли раніше, що відновлення навчання, робота інших організованих колективів, буде сприяти підйому захворюваності. Також ріст захворюваності пов’язаний з переважною циркуляцією варіанту Дельта. Розширюється спектр контингентів, які вразливі до цього варіанту. Це, зокрема, стосується і дітей. У нас щодня фіксується по декілька випадків хворих саме серед дітей. Також вразливою категорією залишаються старші люди після 60 років”.

Через збільшення кількості хворих Тернопільщина потрапила до “помаранчевої” карантинної зони. Відтак місцеві органи влади розглядають питання щодо посилення карантину.