Складні погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині до кінця серпня. Протягом доби ускладнюватимуть метеорологічну ситуацію і густі тумани.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, вночі та вранці спостерігатиметься туман, видимістю 200 – 500 м. Відтак у краї оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Погоду на Тернопільщині зумовлюють холодні атмосферні фронти. Втім, найближчими днями опадів у краї поменшає.

“Протягом дня дощі зсуватимуться в східному напрямку, тому на Заході краник прикрутиться. Але буде холоднувато. Температурні показники знизяться на 2-4 градуси вниз. Осінь уже пускає на синоптичну сезонну сцену концертні ефектні дими — тумани. Це вони нам у листопаді набриднуть, а поки що підкреслюють айстрову красу навколо. Шановні водії, вже варто бути більш уважними, видимість у туманах погіршується до 300-500 метрів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з початком вересня у західному регіоні відчутно потеплішає. Синоптики обіцяють ще чимало теплих днів.