Народні обранці підтримали низку законопроектів, покликаних підтримати українців різного віку — дітей, пенсіонерів і працездатне населення, яке опинилося у скруті.

Депутати — дітям

Відпочити в Україні за державний кошт матимуть змогу до 20 тисяч дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. На це виділять 80 мільйонів гривень. Діти поїдуть до закладів оздоровлення та відпочинку вищої категорії, розташованих у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, а також на узбережжі Чорного й Азовського морів. Кошти на це знайшли завдяки збільшенню надходжень від податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів. Ініціатива також дозволить підтримати вітчизняні рекреаційні заклади.

Більше коштів матимуть неповні сім’ї. Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає щорічну індексацію розміру аліментів. Раніше зробити такий перерахунок можна було через суд. Документ поліпшить матеріальне становище неповних сімей і зменшить навантаження на державний бюджет.

Діти-сироти, яким уже виповнилося 18 років, більше не повинні перейматися, чи матимуть вони дах над головою найближчі кілька років. Депутати мають намір прибрати із законодавства норму, за якою тільки ті, хто навчається у виші, можуть до 23 років продовжувати жити в прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу. Відповідні зміни до Сімейного кодексу більшість народних обранців підтримала в першому читанні. Таким чином діти-сироти матимуть більше часу, щоб підготуватися до самостійного життя. І це не залежатиме від того, чи є вони студентами вишів.

«Якщо дитина з інвалідністю з різних причин не вступила до вишу, вона може опинитися на вулиці без опіки та підтримки. Хоча у 18 років такі діти ще не готові до самостійного життя. Тому цей законопроєкт дуже важливий. Водночас на Тернопільщині реалізовується проєкт з модернізації системи соціальної підтримки населення, завдяки чому старших дітей-сиріт, яких найбільше в обласному сиротинці, вчать швидше адаптовуватися в суспільстві, зокрема, планувати день, готувати їсти, долати труднощі. Уже говоримо про створення в Тернополі Центру соціальної підтримки сім’ї та дітей, де працюватимуть спеціально навчені соціальні працівники. Вони, зокрема, допомагатимуть у розв’язанні сімейних проблем і попереджатимуть соціальне сирітство. Дуже важливо, що влада нарешті звернула увагу на ці проблеми, які роками замовчувалися і не вирішувалися», — зауважив майбутній кандидат на посаду міського голови Тернополя Віктор Гевко.

Віктор Гевко, майбутній кандидат на посаду міського голови Тернополя від партії «Слуга Народу»

Новації для ринку праці

Втратив роботу через коронавірус — отримай держпідтримку. Народні депутати дозволили Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування виділяти додаткові кошти на підтримку людей, які постраждали через заходи проти пандемії. Вони зможуть пройти профнавчання, відкрити власну справу або підзаробити на громадських роботах. У виграші й роботодавці — вони отримають компенсацію на сплату єдиного соцвнеску та оплату праці внутрішньо переміщених осіб. До кінця року сума такої підтримки загалом складе 322,5 млн грн.

А в тривалішій перспективі роботодавці зможуть зекономити завдяки електронному документообігу. Законопроект передбачає 5 років перехідного періоду. За цей час паперові документи слід буде оцифрувати. Надалі це полегшить нарахування пенсій та унеможливить зловживання. І навіть дозволить майбутнім пенсіонерам підзаробити — хто відтермінує вихід на пенсію, зможе згодом отримувати більші виплати.

Гроші на пенсії

Уже у вересні, завдяки підвищенню мінімальної зарплати з 4723 до 5000 грн, українські пенсіонери отримають більші виплати. Позапланове підвищення стало можливим завдяки стабільному курсу національної валюти: в державний бюджет закладена прогнозна вартість долара у 29,5 грн, але українська валюта залишається значно міцнішою.

За словами голови партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка, в бюджеті вдалося акумулювати додаткові кошти за рахунок різниці між закладеним у кошторис і реальним обмінним курсом гривні. Це дало змогу раніше підвищити деякі соціальні виплати.

«Це не популізм – просто підняти і все, незрозуміло, за рахунок яких джерел. У нас є 3,5 млрд гривень, заощаджених за рахунок курсової різниці. У нас є зовнішній борг, він у доларах, а долар у бюджеті було закладено по одній сумі, півроку був по іншій сумі, і тепер є додаткові гривні в бюджеті. Також є певні додаткові внутрішні можливості, і це як раз дає чотири з хвостиком мільярди гривень, які забезпечать підвищення», – пояснив Олександр Корнієнко.