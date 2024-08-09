“Підвищення” суми не допомогло: водія будуть судити за спробу підкупити патрульних

Жителю Кременецького району загрожує до 4 років позбавлення волі. Чоловік за вісім тисяч гривень хотів «відкупитися» від адмінвідповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

8 серпня близько 23-ї години до співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Горинка. На місце події виїжджала група реагування патрульної поліції.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «ВАЗ-2104» не дотримався дистанції та в’їхав в автомобіль «Chevrolet», що рухався попереду. Обійшлося без потерпілих, механічних ушкоджень зазнали лише транспортні засоби.

Спілкуючись із водієм-порушником, правоохоронці помітили, що він нетверезий, та запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння. Проте чоловік відмовився та став пропонувати поліцейським спочатку 3000, а потім ще 5000 гривень.

Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події поліцейські.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Також поліцейські склали адмінпротоколи на водія за ст. 124 (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.