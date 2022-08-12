У парку «Сопільче» завершилися роботи з ремонту кріплення підвісного пішохідного мосту. Міст уже доступний для проходу тернополян і гостей нашого міста.

Нагадаємо, попередньо фахівці КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста провели обстеження конструкцій мосту та встановили причину його тимчасової аварійності.

Читайте також: Обходьте довкола: у Тернополі “втомився” один із мостів. ВІДЕО

У 2020 році на об’єкті було також проведено повне оновлення дерев’яного покриття мосту. Кошти на ремонтні роботи та облаштування пішохідних доріжок поруч з мостом були виділені з бюджету громади.