Декілька годин перебування тернополянина у підвалі під час прибирання обернулося для нього численними укусами бліх. Чоловік зголосився допомогти комунальникам, а сам тепер страждає від наслідків їх бездіяльності.

Про це у соцмережі «Фейсбук» повідомила його дружина Lilia Osadcha. За словами жінки, він — єдиний з під’їзду, хто прийшов на підмогу працівникам ЖЕКу, а наслідки тепер треба лікувати. Про це пише видання Тернополяни.

Варто зауважити, що прибиранням підвалів у багатоквартирних житлових під’їздах почали займатися після оголошення мером перевірки.

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“Фідбек по прибиранню підвалів ЖЕКами. На цьому тижні наш, як і решта підвалів міста, за розпорядженням міського голови, підлягав прибиранню. Працівники ЖЕКу розвісили повідомлення про те, коли воно відбудеться і просили приймати активну участь. Скажу відразу, що в нашому підвалі зголосилась допомогти лише одна наша квартира, зокрема мій чоловік.

Підвал нашого будинку офіційно до списку укриттів не відноситься, хоча по будові і конструкції нічим від сусіднього будинку не відрізняється.

Під прибиранням, як виявилось, малося на увазі знос всього сміття з одної купи по інших, менших купах в зламані підвали, відведені для мешканців. І ще є один важливий момент: ні в нашому, ні в сусідньому не була проведена дезінфекція, а підвали (в тому числі і те, яке вважається укриттям) «кишать» блохами”, – йдеться у дописі Лілії Осадчої.

Тому, за словами жінки, проведення інтернету в укриття це останнє, що має бути зроблено, після нормального прибирання, елементарної побілки і дезінфекції. Мовляв, якщо перше і друге можуть зробити самі мешканці, то дезінфекція повинна проводитись спеціалістами.

На підтвердження своїх слів пані Лілія додала фото наслідків перебування її чоловіка впродовж кількох годин у підвалі під час прибирання і додала, що страшно навіть уявити, що могло би статися з людиною, якби там довелось провести декілька днів…