Підтвердилося найгірше: стало відомо про загибель тернополянина, який вважався зниклим ще з листопада

Знову трагічна звістка долинула у Тернопіль.

Сьогодні стало відомо про загибель на фронті ще одного нашого земляка – тернополянина Віталія Коваля.

Чоловік вважався безвісти зниклим ще з 28 листопада. Тільки зараз його тіло вдалося знайти та ідентифікувати.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Жорстока війна забирає цвіт нашої нації. Під час бойового завдання, захищаючи Україну на Донеччині, загинув тернополянин Коваль Віталій Володимирович (25.10.1996 р. н.). З 28 листопада він вважався безвісти зниклим, але найгірше підтвердилось. Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!”