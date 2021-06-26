Підтримував Україну у важкі часи: в Канаді помер священник з Тернопільщини

23 червня від раптового інфаркту упокоївся о. Ігор Охримчук, настоятель Катедри св. Марії в Оттаві. Родинне коріння цього священника – на Лановеччині.

– Отець Ігор став прикладом відданого служіння Господу та всім людям у громаді. Він неустанно підтримував Україну в важкі часи, і ми його щирість, духовність і турботу пам’ятатимемо. Отець Ігор був справжнім духовним і громадським лідером в українській діаспорі, – написав на своїй сторінці у фейсбуці діаспорянин, волонтер Taras Maluzynsky.

За його словами, о. Ігор Охримчук походить з міста Ланівці на Тернопільщині.

– Там його родинною церквою був Катедральний Собор св. Покрови ПЦУ, де мій дідусь о. Микола Малюжинський був священником майже 100 років тому, – розповів чоловік.

Джерело: Терен