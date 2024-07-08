Команда українського криптомедіа Incrypted організувала в Києві масштабну конференцію Incrypted Conference 2024 у межах серії заходів Ukrainian Blockchain Week.

Фото: Incrypted.

Захід відбувся 23 червня 2024 року в столиці України в КВЦ «Парковий». Йому передував триденний онлайн-марафон, у якому взяли участь представники таких проєктів, як Solana Foundation, Binance, Near Protocol, ether.fi, Hacken, Consensys, Eigen Labs, Polkastarter, Matter Labs, Linea, Filecoin Foundation та інших.

Безпосередньо в рамках конференції виступили понад 30 спікерів і було представлено понад 75 компаній. Крім експертів і відомих членів криптовалютної спільноти, на сцені з’явилися також представники українського уряду.

Зокрема, у конференції взяли участь:

виконавчий директор Solana Foundation Деніел Альберт;

CEO Nym Technologies Гаррі Халпін;

заступник міністра цифрової трансформації України з питань розвитку IT-сфери Олександр Борняков;

начальник управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України Євген Панченко;

керівник відділу стратегії та експлуатації криптобіржі Binance у регіоні Центральної, Східної Європи та СНД Олексій Макаров;

співзасновники WTG Ventures Майкл Тейлор і Яніс Граубіс та багато інших.

Як заявили в команді проєкту, івент зібрав понад 1500 гостей. У режимі онлайн конференцію подивилися 16 000 осіб. Усі записи можна подивитися на YouTube-каналі Incrypted.

Крім того, на Incrypted Conference 2024 приїхав співзасновник проєкту Ethereum Віталік Бутерін. В ексклюзивному інтерв’ю з Incrypted він поділився своїми враженнями про зміни в криптоспільноті України та подякував їй за внесок у розвиток блокчейну.

Представники Incrypted, зі свого боку, презентували Бутеріну зображення NFT із колекції UACatsDivision, підписане президентом України Володимиром Зеленським, а також мерч.

Івент підтримали найбільші криптокомпанії. Зокрема, Diamond-партнером виступила організація Solana Foundation, Platinum — криптобіржа Binance.

«Ми дуже раді бачити так багато криптоентузіастів і лідерів індустрії з безлічі країн на Incrypted Conference. Усе це тільки підтверджує, що Україна — ключовий гравець у Web3-просторі. Ми вірні нашій меті — розвивати Web3 в Україні та відкривати нашу країну світу все більше як глобальний криптохаб», — заявив CEO Incrypted Іван Павловський.