Вранці на пішохідному переході я ледь розминувся з іномаркою бруднуватого кольору, яка мчала у своїх невідкладних справах. Той факт, що я був на “зебрі”, її водієві не здався переконливим аргументом на мою користь. І швидкість знижувати він наміру не виявляв.

“Пронесло… Мабуть, щасливий день для мене “, – з деякою полегкістю подумав, коли опинився по інший бік вулиці. І аж тоді згадав, що це саме за день. Адже цього дня, точніше ночі навпроти нього, 25 років тому була народжена наша… ота, що відповідає найвищим демократичним стандартам і нормам… Що увібрала в собі багатовікові устремління і прагнення… Предмет гордості табунів вишиванково-корумпованих патріотів. Наша Конституція.

Її добре, мабуть, почитати в стані… виходу із запою. Коли чорна мряка відступає, і організм, знесилений тривалою боротьбою, таки починає брати гору над підступною чи то звичкою, чи болячкою. Коли сам собі й домашнім клянешся, що більше – “ні грама!”. Майбутнє життя тоді здається радісним, труднощі – несуттєвими й такими, які легко здолати. Головне – мати чітку мету, дороговказ. І – не повертатися до темної минувшини. Саме в цей момент варто взяти в руки оту книжечку – і розчулено прочитати, як гарно й гладенько у нас все проголошується, гарантується, забезпечується… В тому числі й те, що життя людини, її гідність і т. д. є найвищою цінністю.

То дурниця, що будь-який випадок, схожий на той, що стався зі мною вранці на пішохідному переході, здатен вщент рознести, наче ураганний вітер якусь збудовану нашвидкоруч халупу, всі оті солоденькі думки і мрії про правову державу, в якій, виявляється, людині щось там гарантується. Знаєте – чомусь не вірю. Якщо ота держава не здатна чи не хоче (останнє дуже ймовірне) навести лад на своїх автошляхах, а лише періодично хвалиться вустами своїх функціонерів, які нові суми штрафів доведеться сплачувати за “п’яну” їзду, то мимоволі виникає стійка недовіра до неї й до всіх її урочисто прийнятих законних і підзаконних актів. Тому що слова начальника патрульної поліції області про кількість складених адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані та про те, що посилення відповідальності не зменшує число порушників є значно переконливішими за пафосні конституційні статті. Це – отой “кіношний” пістолет, який переважить десятки тисяч інших доводів.

“То ти що, гаде промосковський, проти нашого Основного закону виступаєш?! Ми ж завдяки йому увійдемо в цивілізовану Європу! А ти,… твою …ть!!!”, – так і чую гнівну тираду якогось вельми свідомого і патріотичного співгромадянина.

Може, й увійдемо… Але коли будемо йти, та ще й через пішохідний перехід, незайве уважно озирнутися на різні боки й візуально визначити відстань до найближчих автівок і їхню швидкість.

Їхній захмелілий, в тому числі й від гіпертрофованого відчуття свободи, власник може й не знати, що наша рідна Конституція гарантує вам право на життя…