Збірна України здобула золоту медаль у класичній змішаній естафеті (2х6+2х7,5 км) на чемпіонаті Європи-2020, що триває у білоруському місті Раубичі.
Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний показали час 1 година 11 хвилин 32,1 секунди і використали 9 додаткових патронів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.
Другими на фініші були представники Росії (відставання 32,2 секунди; 9 додаткових патронів), третьою стала команда Норвегії (+33,7;3)
Загалом у гонці взяли участь 22 команди.