В Контіолахті (Фінляндія) починається передостанній, восьмий етап Кубка світу з біатлону.

Змагання в четвер, 12 березня, відкриє чоловіча спринтерська гонка на 10 км з двома вогневими рубежами, де Україну представлятимуть Артем Прима (3-й стартовий номер), Дмитро Підручний (19), Сергій Семенов (55), Руслан Ткаленко (61) і Антон Дудченко (95); початок гонки о 16.30 за київським часом, повідомляє Укрінформ.

У програмі фінського етапу Кубка світу також жіночий спринт (13 березня), гонки переслідування (14 березня), одиночна змішана та змішана естафети (15 березня).