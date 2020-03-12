Українці не зуміли пробитися в топ-10 спринтерської гонки на восьмому етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті.

Кращим серед українців із одним промахом став Дмитро Підручний, який зайняв 19-е місце, повідомляє Nv.ua. Його відставання від переможця Йоханнеса Бо (Норвегія) склало 1.13,6 секунди.

Решта його співвітчизників показали наступні результати: Артем Прима – 22, Руслан Ткаленко – 58, Антон Дудченко – 72, Сергій Семенов – 81.

Друге місце з відставанням 21,1 секунди від Бо зайняв француз Мартен Фуркад. Третім до фінішу прийшов інший представник Франції Емільєн Жаклен.